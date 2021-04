Rostock : Rewe-Markt im Friedhofsweg nach Umbau wiedereröffnet

Nach langer Bauzeit wollten sich zahlreiche Kunden selbst ein Bild vor Ort machen. Fünf Millionen Euro wurden in den Standort investiert.

Rostock | Knapp zehn Monate musste Dr. Hans Noppe warten, bis er wieder in seinem Rewe-Markt im Friedhofsweg einkaufen gehen konnte. Am Mittwoch war der 89-Jährige dann auch einer der ersten, der zur Neueröffnung des Supermarktes in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) kam. Punkt 16 Uhr öffneten Marktleiterin Christine Wiedemann und ihr Team für die Kunde...

