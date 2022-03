Ein zweites Leben : Rostocker Ärzte bringen Herz eines 38-Jährigen wieder zum Schlagen

In dem Fall des Rostockers musste dafür modernste Technik eingesetzt werden. Doch das ist nicht der einzige Grund für eine gelungene Behandlung.

Rostock | Es ist der letzte Januartag 2022. Gemeinsam mit einem Kollegen ist der 38-jährige Monteur in 36 Metern Höhe auf den Turm eines Krans gestiegen. Plötzlich spürt er einen stechenden Schmerz in der Brust. Sein Gesicht verfärbt sich aschgrau, auf der Stirn hat er Schweißperlen. Sein Kollege fragt, ob alles in Ordnung sei. „Es geht gleich wieder“, sagt der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.