Rostock : Arbeitslosenquote erneut gestiegen

Zahl der Erwerbslosen steigt im Mai auf 15.280. Ein Drittel weniger neue Jobangebote.

Avatar_prignitzer von NNN

03. Juni 2020, 16:20 Uhr

Rostock | Die Corona-Krise macht sich weiterhin bemerkbar. So ist die Zahl der Arbeitslosen in der Hansestadt und dem Landkreis Rostock von April auf Mai entgegen der üblichen saisonalen Entwicklung gestiegen. Das teilte die Agentur für Arbeit Rostock am Mittwoch mit. Laut Geschäftsführer Thorsten Nappe ist deren Zahl um 735 auf 15.280 Menschen ohne Beschäftigung angestiegen.

Damit liegt die Arbeitslosenquote für die Gesamtregion bei 7,0 Prozent (Vormonat 6,7 Prozent), speziell für Rostock bei 8,0 Prozent (Vormonat 7,6 Prozent) und für den Landkreis bei 6,0 Prozent (Vormonat 5,8 Prozent).

Besonders betroffen sind junge Menschen bis 25 Jahre. Während die Arbeitslosigkeit seit Mai des Vorjahres im Durchschnitt um 19,4 Prozent gestiegen ist, liegt der Wert bei den Jugendlichen aktuell bei 36,6 Prozent.



Lediglich 775 neue Jobangebote wurden im Mai gemeldet - ein Drittel weniger als sonst üblich.

Rund 48.300 Menschen in der Region in Kurzarbeit

In Stadt und Landkreis haben seit Beginn der Krise 4742 Betriebe Kurzarbeit für rund 48.300 Menschen angemeldet. "95 Prozent der Anzeigen sind in den Monaten März und April eingegangen. Seither erreicht uns eine vergleichsweise überschaubare Anzahl an Anzeigen auf Kurzarbeitergeld", so Nappe.



Diese kommen aus nahezu allen Wirtschaftszweigen. Fast 75 Prozent der Betriebe aus dem Gastgewerbe in der Region haben Kurzarbeit angezeigt. Bei den persönlichen Dienstleistungen liegt der Anteil laut Arbeitsagentur bei etwa 70 Prozent und im Handel sowie im Gesundheitswesen bei etwa 40 Prozent.

"Welche Auswirkungen die Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der touristische Einstieg über die Pfingstfeiertage auf den Arbeitsmarkt haben, werden wir an den Juni-Daten ablesen können", sagte Nappe.