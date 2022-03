Einrichtungsbezogene Impfpflicht : Kontrolle wird für Rostocker Gesundheitsamt zur Mammutaufgabe

Ab 16. März muss der Impfstatus auch beim Pflege- und Krankenhauspersonal kontrolliert werden. Engpässe in den Kliniken und bei der Feuerwehr sollen vorerst nicht drohen.

Rostock | Das Gesundheitsamt Rostock steht vor einer Mammutaufgabe. Denn zum 16. März tritt die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht in Kraft. „Auch in Rostock werden wir diese gesetzlichen Regelungen umsetzen, auch wenn die zusätzlichen Aufgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur sehr schwer zu schultern sind“, so Gesundheitssenator Steffen Bockha...

