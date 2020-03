Rostock : Erste Corona-Patientin gesund aus Klinik entlassen

Die Befunde der Frau aus dem Landkreis waren negativ. Unimedizin bereitet sich auf den Shutdown vor.

20. März 2020, 18:06 Uhr

Rostock | Gute Nachrichten aus der Unimedizin Rostock. Am Freitag wurde dort die erste stationär betreute Covid-19-Patientin als gesund nach Hause entlassen. "Die Kontrollabstriche waren negativ, der Patientin geht es gut", sagt Dr. Hilte Geerdes-Fenge, Fachärztin in der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin.

Die Patientin war aus dem Landkreis Rostock in die Unimedizin verlegt worden. "Ich danke dem Team der Unimedizin Rostock für seine Arbeit, das diese gute Nachricht möglich gemacht hat", zeigte sich auch Landrat Sebastian Constien (SPD) dankbar.

"Wir haben ein starkes und leistungsfähiges Gesundheitssystem. Damit das so bleibt, sind alle Menschen gefordert. Wir müssen uns an die neuen Regeln halten", so Constien. . "Äußerlich halten wir Abstand, innerlich rücken wir zusammen. So können wir die Ausbreitung der Viruserkrankung verlangsamen und unsere Mitmenschen schützen."

Behandlung von Covid-19-Patienten wird sicher gestellt

Daneben arbeitet die Unimedizin derzeit mit Hochdruck am Shutdown aller Kliniken, um ausschließlich die Behandlung von Covid-19-Patienten und die Notfallversorgung anderer Fälle sicherzustellen. "Das bedeutet die Verschiebung medizinisch nicht dringend notwendiger Untersuchungen und Eingriffe, die vorzeitige Entlassung von Patienten, die nicht zwingend stationär behandelt werden müssen und den Umzug von Einrichtungen", erläutert der Ärztliche Vorstand Prof. Dr. Christian Schmidt.

Ambulanzen und Tageskliniken würden ihre Patientenzahl auf ein vertretbares Minimum reduzieren. Patienten mit Covid-19-Verdacht werden räumlich gesondert im Zentrum für Innere Medizin aufgenommen. Auch Zuwegungen für die Versorgung werden angepasst, um unnötige Wege zu vermeiden und das Infektionsrisiko gering zu halten. Alle Umstrukturierungen und Umzüge sollen im Laufe der kommenden Woche abgeschlossen sein.



Am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene wurden laut Unimedizin bisher 2869 Proben auf den Covid-19-Erreger getestet, von denen 41 positiv waren, so der Stand von Donnerstagabend 20 Uhr.