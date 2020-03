Rostock : Graffitisprayer in Innenstadt gefasst

Drei alkoholisierte Jugendliche beschmieren Hauswand in der Parkstraße.

17. März 2020, 15:38 Uhr

Rostock | Auf frischer Tat gestellt hat die Polizei drei Graffitisprayer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Rostocker Innenstadt. Zuvor erhielten die Beamten einen Hinweis, dass drei Personen in der Parkstraße eine Hauswand besprühen würden. Der Zeuge hielt die Tat per Video fest.

Als die Beamten am Tatort ankamen, waren die mutmaßlichen Tatverdächtigen nicht mehr da. Durch eine umfangreiche Fahndung konnten jedoch drei 17-Jährige ausfindig gemacht werden, bei denen es sich offensichtlich um die Gesuchten handelte. Alle Drei waren alkoholisiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen.