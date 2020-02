Rostock : Hundelöcher in Parks erschweren Arbeit der Stadtgärtner

Das Amt für Stadtgrün beklagt Mehrarbeit durch unachtsame Tierhalter. Leinenzwang könnte kommen.

19. Februar 2020, 13:40 Uhr

Rostock | Eine Ladefläche voll Erde brauchen Rostocks Stadtgärtner jeden Monat, um allein die Hundelöcher im Lindenpark aufzufüllen. Dies ist Arbeit, die sie von anderen wichtigen Pflegeaufgaben im Stadtgrün abhält, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

„Diese regelmäßigen Reparaturen bräuchten nicht durchgeführt werden, wenn die Besitzer ihre vierbeinigen Lieblinge besser im Auge behalten würden“, unterstreicht Steffie Soldan, Teamleiterin Stadtbäume im Amt für Stadtgrün.

Schmerzhafte Folgen für Besucher und Stadtgärtner

Die tiefen Löcher würden die Verletzungsgefahr für Parkbesucher erhöhen. „Darüber hinaus ist so eine unerwartete Vertiefung auch für die Kollegen, die auf einem Rasenmäher sitzen, eine schmerzhafte Angelegenheit und besonders spürbar für den Rücken“, so Soldan. Auch die Rasenmähtechnik leide darunter.

Wenn die Löcher wieder verfüllt sind, dauert es leider oft nur wenige Tage, bis sie wieder ausgebuddelt werden, beklagt sie. Auch „Hundehinterlassenschaften“ auf Kinderspielplätzen bereiten den Verantwortlichen Sorgen.

Besitzer sollen besser auf Tiere achten

„Wir bitten alle Hundebesitzer, ihre Vierbeiner gut im Auge zu behalten und solche Schäden zu verhindern“, appelliert Soldan an Rostocks Tierfreunde. Im Amt für Stadtgrün habe man bereits darüber nachgedacht, in allen Parkanlagen der Hansestadt den Leinenzwang durchzusetzen. „Vielleicht bleibt das am Ende als einzige Lösung übrig. Es wäre schade“, unterstreicht Soldan.