Rostock : Ladendiebin auf Packstation festgehalten

Mitarbeiterin beobachtet 54-Jährige bei der Tat, woraufhin diese zu fliehen versucht.

31. März 2020, 16:47 Uhr

Rostock | Die Kunden eines Drogeriemarktes in der Rostocker Innenstadt staunten nicht schlecht, als zwei Frauen eine mutmaßliche Diebin auf der Packstation des Ladens festhielten. Was war passiert? Am Montag gegen 10 Uhr betrat die 54-jährige Tatverdächtige die Drogerie. Diese fiel einer Mitarbeiterin auf, da sie laut mit sich selbst redete, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Frau blieb an einem Schmuckständer stehen und steckte sich mehrere Teile in die rechte Jackentasche. Dabei wurde sie von der Mitarbeiterin beobachtet. Als diese die Tatverdächtige aufforderte, die Gegenstände herauszugeben, beschimpfte diese die Mitarbeiterin und lief zielstrebig in Richtung Ausgang.

Rangelei zwischen Diebin, Mitarbeiterin und Kundin

Dort versperrte ihr eine Kundin den Weg, die den Diebstahl ebenfalls beobachtet hatte. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen der Kundin, der Tatverdächtigen und der Mitarbeiterin. Die Kundin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine Untersuchung durch einen Rettungssanitäter lehnte sie aber ab. Die zwei Frauen konnten die 54-Jährige schließlich auf der Packstation festhalten, bis die Polizei eintraf.

Beim Gespräch mit den Beamten gab sie anschließend den Diebstahl zu. Sie entwendete Schmuck im Wert von insgesamt rund 66 Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls, räuberischen Diebstahls und Körperverletzung auf.