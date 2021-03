Neue Quartiermanagerin in Rostock : Lisa Radl will Lichtenhagen neue Identität geben

Seit dem 8. Februar ist die 26-Jährige im Quartier unterwegs. Motto und Logo für den Stadtteil werden gesucht.

Rostock | Ihre Euphorie ist ansteckend, so wie Lisa Radl strahlend über die ersten Erfahrungen mit den Anwohnern in Lichtenhagen und ihre Pläne für die Zukunft berichtet. Seit dem 8. Februar ist sie die neue Stadtteilmanagerin. „Ich finde Lichtenhagen hat super viele Ressourcen, es hat einen speziellen Charakter, Lichtenhagen ist sehr schön, kann aber an vielen...

