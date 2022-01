Neuer Termin für Rostock : „Mordlust – Partner In Crime“ wird wegen Corona verschoben

Der Live-Podcast kann aufgrund der Corona-Situation aktuell nicht stattfinden. Doch es gibt bereits einen Ersatztermin.

Rostock | Die Corona-Pandemie sorgt für eine weitere Verschiebung im Kulturkalender der Hansestadt. „Mordlust – Partner In Crime“ kann aufgrund aktuell stark steigender Inzidenzzahlen nicht wie geplant am 19. Februar in der Rostocker Moya-Kulturbühne stattfinden. Das teilte der Veranstalter Semmel-Concerts am Freitagvormittag mit. Die gute Nachricht: Es gibt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.