Bundesgartenschau 2025 : Rostock bekommt 60 Millionen Euro vom Land

Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Bundesgartenschau 2025 in Rostock mit 60 Millionen Euro. Dies hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, wie Vize-Ministerpräsident Harry Glawe (CDU) in Schwerin sagte. Damit trägt das Land rund 42 Prozent der gesamten geplanten Investitionen. Vorgesehen sei insgesamt eine Summe von rund 142 Millionen Euro...

