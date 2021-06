Rostocker Südstadt bekommt essbaren Lehrpfad : Klimaschutzprojekt ermöglicht Sommerfrüchte zum Selberpflücken

Das Klimaschutzprojekt “Kurze Wege – Bunte Höfe” hat sich als Ziel gesetzt, die Rostocker Südstadt essbar zu machen. Mithilfe vieler Kinder- und Jugendliche haben sie einen Verbindung zwischen Bildung, Gärtnern und Ernte geschaffen.

Rostock | Johannisbeeren, Himbeeren, Esskastanien – Früchte, die die meisten Menschen nur aus dem Supermarkt kennen. Aber damit ist jetzt Schluss, denn die Initiative “Kurze Wege - Bunte Höfe” (KuBu) pflanzt diese Früchte mithilfe verschiedenster Partner in Form eines essbaren und interaktiven Lehrpfades lokal in der Rostocker Südstadt an. Noch ist dieser aller...

