Corona-Pandemie in Rostock : Stadt bietet Impfangebote ohne Termin in der kommenden Woche

Interessenten können sich in den Impfstützpunkten Lütten Klein und in der Innenstadt ihren Piks abholen.

Rostock | Rostocker können sich auch in der kommendem Woche, vom 14. bis 18. März, ohne Termin an verschiedenen Orten in der Hansestadt gegen das Coronavirus impfen lassen. Auch für Menschen aus der Ukraine stehen diese Impfangebote zur Verfügung, teilte die Stadt mit. Auch interessant: Erste ukrainische Kinder werden an Rostocker Schulen unterrichtet Im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.