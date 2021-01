Dank Geld vom Land für Rostock : Evershagen bekommt neue Toiletten am Center am Scharren

Jahrelang hatte sich der Ortsbeirat dafür eingesetzt. Jetzt fließt Geld aus Schwerin in die öffentlichen WCs.

Rostock | Vor dem Einkaufzentrum am Scharren in Evershagen wird eine neue selbstreinigende Toilettenanlage gebaut. Das Geld dafür erhält Rostock vom Landesförderinstitut, wie Landtagsabgeordneter Rainer Albrecht (SPD) am Mittwoch mitteilte. Damit ende das jahrela...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.