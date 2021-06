Gedenken in der Hansestadt : Rostock erinnert an die Opfer des Zweiten Weltkrieges

Vertreter der Hansestadt und von Opferverbänden wie auch Privatleute legten am Dienstag Blumen am Denkmal auf dem Friedhof für gefallene sowjetische Soldaten nieder

Rostock | Am 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion durch die deutsche Wehrmacht erinnerten Rostocks Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) und Dr. Cornelia Nenz, stellvertretende Vorsitzende des Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpommern, am Dienstag auf dem Puschkinplatz an die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Vertreter der Hansestadt und von Opferver...

