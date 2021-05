Ab Sonnabend : Rostock hebt Maskenpflicht in der Innenstadt und Warnemünde auf

Der Grund wären die niedrigen nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus. Auch das Ausschank- und Alkoholverbot gilt damit nicht mehr.

Rostock | Mit einer Maske durch die Kröpeliner Straße oder entlang des Alten Stroms in Warnemünde spazieren. Das gehört ab Sonnabend der Vergangenheit an. Wie Rathaussprecher Ulrich Kunze bestätigte, soll dann die Allgemeinverfügung für zentrale Bereiche in Rostock zum Masketragen außerhalb von Gebäuden nicht mehr gelten. Damit falle auch das Verbot zum Trinken...

