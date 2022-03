Rostock hilft : Verein informiert über Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement

Die Solidaritätswelle für Geflüchtete aus der Ukraine ist laut Rostock hilft groß. Die Mitglieder der Hilfsorganisation verraten am 26. März, wie sich Freiwillige einbringen können.

Rostock | Wer sich angesichts der aktuellen Situation der Geflüchteten aus der Ukraine engagieren und ihnen helfen möchte, kann sich am Sonnabend über Möglichkeiten informieren. Am 26. März lädt der Verein Rostock hilft Interessenten in das Newcomer Café in die Budapester Straße 16 in Rostock ein, um eben über solche zu informieren und das vom Verein betriebene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.