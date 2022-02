Rostock hilft : Bündnis ist für erste Geflüchtete aus der Ukraine startklar

Am Sonntagabend versammeln sich Helfer am Rostocker Hauptbahnhof um Betroffene des Ukraine-Kriegs aufzunehmen.

Rostock | Kaffee oder Tee, belegte Brötchen und Decken: Das Bündnis Rostock hilft und ist auf die ersten Geflüchteten aus der Ukraine am Rostocker Hauptbahnhof vorbereitet. Am Sonntag um 17.30 Uhr wurden Menschen aus dem Kriegsgebiet erwartet, die mit einem Bus des Unternehmens Flixbus aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew in die Hansestadt kommen sollten. Doch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.