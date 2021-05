Trotz Pandemie und Corona : Rostock investiert 2022 und 2023 so viel wie noch nie

150 Millionen Euro will die Hansestadt laut Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) in 2022 und 2023 ausgeben. Und das, obwohl die Wirtschaft lange stillstand. Doch Rostock will zeigen, dass es weitergeht.

Rostock | Heruntergekommene Schulen werden flott gemacht, Straßen saniert und Radwege gebaut. Ein neues Volkstheater, neue Straßenbahnen und die Bundesgartenschau (Buga) 2025 gönnt sich Rostock völlig unbeeindruckt von der Pandemie. Die Stadt fährt einen starken Investitionskurs, anstatt zu knausern. Das zeigen die Eckwerte für den Doppelhaushalt 2022/23, die de...

