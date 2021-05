Für besondere Verdienste : Rostock schreibt Sozialpreis 2021 aus

Er geht an Einwohner, die sich durch besonderes ehrenamtliches Engagement und herausragende Verdienste ausgezeichnet haben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 15. August.

Rostock | Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock schreibt den Sozialpreis für das Jahr 2021 aus. Er kann an Persönlichkeiten, Körperschaften oder Vereinigungen verliehen werden, die sich durch besonderes ehrenamtliches Engagement und herausragende Verdienste in der Asyl-, Sozial- und Jugendarbeit oder in der Gesundheitsfürsorge ausgezeichnet haben. Dies kö...

