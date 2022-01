Corona-Pandemie : Rostock startet mit Impfaktionen ins neue Jahr

Vom 3. bis zum 7. Januar können sich Interessierte ohne Termin an mehreren Standorten in der Hansestadt einen Piks gegen Covid-19 abholen.

Rostock | Auch im neuen Jahr 2022 finden im ganzen Stadtgebet Rostock öffentliche Impfangebote gegen das Coronavirus statt, teilte die Stadtverwaltung mit. So etwa in der in der ersten Januarwoche im Impfstützpunkt Lütten Klein im EKZ Warnowpark im ersten Obergeschoss. Interessierte können sich am Montag, 3. Januar und Mittwoch, 5. Januar von 10 bis 18 Uhr und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.