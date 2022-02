Preisgeld ausgelobt : Rostock zeichnet Einsatz für Umwelt- und Naturschutz aus

Noch bis zum 18. März können Bewerbungen und Vorschläge für den Umweltpreis eingereicht werden. Dieser wird am Weltumwelttag, am 5. Juni, verliehen.

Rostock | Offshorewindparks und Wasserstoffanlagen sind nur einige der Großprojekte in Rostock, die in den kommenden Jahren in der Hansestadt zur Bekämpfung des Klimawandels realisiert werden sollen. Doch auch unzählige kleinere Projekte tragen in Rostock schon jetzt unentwegt zum Umweltschutz bei. Zur Würdigung dieses Engagements soll nun der Umweltpreis 2022 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.