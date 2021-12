Ab Donnerstag : Rostock verschärft noch einmal die Corona-Schutzmaßnahmen

Nicht nur der Weihnachtsmarkt muss ab Donnerstag schließen, auch andere Einrichtungen dürfen dann nicht mehr für Besucher geöffnet werden.

Rostock | Nachdem die Corona-Ampel für Rostock auch am Mittwoch auf der Warnstufe Rot leuchtete, greifen ab Donnerstag noch einmal schärfere Regeln für die Hansestadt. So muss nicht nur der Weihnachtsmarkt schließen, auch andere Einrichtungen dürfen nicht mehr für Besucher öffnen, teilte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Mittwochabend mit. Weiterlesen: Rostocker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.