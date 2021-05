Verlorene Schätze : Rostock versteigert Fundsachen mit Online-Auktion

Schon ab 2. Juni können sich Interessierte ein Bild von den Angeboten machen. Die Stadt nimmt mit den Versteigerungen jährlich einen vierstelligen Betrag ein.

Rostock | Schmuck, Handys und Fahrräder: Die Hansestadt Rostock wird ab 1. Juli 19 Uhr bis spätestens 10. Juli 19 Uhr wieder einmal die Fundsachen in ihrem Besitz über eine Online-Auktion versteigern. Dazu sollen ab dem 2. Juni über die Internetseite des städtischen Fundbüros alle Gegenstände in einer Vorschau gezeigt werden. In 2020 übernahm niedersächsisch...

