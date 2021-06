Bauten aus dem Dritten Reich : Rostock will Häuser in der KTV unter Denkmalschutz stellen lassen

Die Bauten zwischen Parkstraße und Ulmenmarkt wurden zwischen 1929 und 1938 erbaut und haben einen hohen geschichtlichen Wert. Diesen zu erhalten, soll jedoch nicht nachteilig für die Besitzer sein.

Rostock | In nahezu gleicher Bauweise reihen sich die Häuser in der Parkstraße in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) aneinander und so soll es auch bleiben. Denn die Stadt plant, die Straßen zwischen Parkstraße und Ulmenmarkt als Denkmalbereich auszuweisen, berichtete Peter Writschan, Stadtkonservator im Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen, den Mit...

