Corona-Pandemie in Rostock : Stadt will in Ospa-Filialen kostenfreie Tests anbieten

Die Vorteile würden laut Gesundheitssenator auf der Hand liegen. Helfer könnten aus der Veranstaltungsbranche kommen.

Rostock | In der Hansestadt soll auch nach den auf dem jüngsten Corona-Gipfel getroffenen Beschlüssen zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten weiter an dem Rostocker Modellvorhaben für breite Öffnungsmöglichkeiten festhalten werden. Das machte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf der Sitzung des Hauptausschusses der Bürgerschaft am Dienst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.