Welt-Aids-Tag 2021 : Jetzt zeigt Rostock Schleife

Anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember wurde am Donnerstag das Banner am Rostocker Rathaus aufgehängt. Die Hansestadt will Solidarität mit HIV-positiven Menschen demonstrieren.

Rostock | Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember prangt seit Donnerstag ein Banner mit einer roten Schleife am Rostocker Rathaus. Aufgehängt hat es das Centrum für Sexuelle Gesundheit Rostock in Kooperation mit dem Büro für Gleichstellung der Hansestadt. Unter dem Motto Rostock zeigt Schleife will die Stadt am 1. Dezember ab 10 Uhr im Rathaus Solidarität...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.