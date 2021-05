Nach Zerstörung von Kulturgut : Historische Rostocker Altstadt soll Schutzgebiet werden

Am Glatten Aal wurden durch Baggerarbeiten archäologische Funde zerstört. Das erzürnt Rostocker Politiker.

Rostock | Der historische Kern der Rostocker Altstadt soll als Grabungsschutzgebiet ausgewiesen werden. So zumindest fordert es zum einen die Fraktionen des Rostocker Bundes und zum anderen die Fraktionen der Grünen und der Linken in der Rostocker Bürgerschaft in zwei Anträgen, welche die Mietglieder des Kulturausschusses der Bürgerschaft am Dienstag diskutiert...

