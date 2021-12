Vielfältige Angebote : Rostocker Beratungsstellen bieten Hilfe bei häuslicher Gewalt

Betroffene müssen nicht schweigen. Verschiedene Vereine und Organisationen in Rostock können helfen.

Rostock | Seit dem 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, wurden in Rostock die Anti-Gewalt-Wochen eingeläutet, um auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam zu machen. Verschiedene Vereine und Organisationen machen sich in Rostock für Betroffene stark und bieten neben Beratung auch proaktive Hilfe an. Weißer Ring kann Beratungsgutschei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.