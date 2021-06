Sitzung am Mittwoch in Rostock : Bürgerschaft debattiert erneut über Konzertverbot für Xavier Naidoo

Nach dem Widerspruch von Oberbürgermeister Madsen gegen den ersten Beschluss, legen die Antragsteller konkrete Anschuldigungen vor. Auch die neue Strandsatzung ist Thema am Mittwoch. Sie erzürnt FKK- und Textil-Bader.

Rostock | Es wird noch einmal heiß am Mittwoch auf dem Parkett in der Stadthalle in Rostock. Denn um 16 Uhr kommen die Mitglieder der Bürgerschaft zum letzten Mal vor der gut zweimonatigen Sommerpause zusammen, um über aktuelle Themen zu entscheiden. Zum wiederholten Mal wird es darum gehen, ob Xavier Naidoo künftig in städtischen Hallen wie der am Südring auft...

