Wackelt die Mehrheit? : Rostocker Bürgerschaft soll Xavier Naidoo-Konzert verbieten

Eigentlich sind die antragstellenden SPD, Grüne und Linke in der Überzahl. Aber eine dieser Fraktion diskutiert noch.

Rostock | In diesem Jahr fällt wohl nicht nur das geplante Konzert des umstrittenen Mannheimer Sängers Xavier Naidoo in der kommunalen Stadthalle der Corona-Pandemie zum Opfer. Zahlreiche Künstler haben in den sozialen Medien bereits bekanntgegeben, ihre für dieses Jahr geplanten Auftritte ins nächste zu verschieben. Dass es dazu auch bei Naidoos Konzert, das u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.