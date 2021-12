Linke in Rostock : Bürgerschaftsfraktion wählt ihren Vorstand

Eva-Maria Kröger, hauptberuflich ist sie Landtagsabgeordnete der Linken in MV, wurde einstimmig erneut zur Vorsitzenden der Fraktion gewählt.

Rostock | Eva-Maria Kröger, hauptberuflich ist sie Landtagsabgeordnete der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, wurde einstimmig erneut zur Vorsitzenden der Fraktion der Linken in der Rostocker Bürgerschaft gewählt. Das teilte die Fraktion am Dienstag mit. „In Rostock ehrenamtlich Politik vor Ort zu machen, liegt mir sehr am Herzen. In den kommenden Jahren liegen ...

