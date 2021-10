Rostocker Straßenbahn AG : Buslinie 23 fährt wieder durchgängig

Für alle Fahrgäste entfällt damit das Umsteigen in Brinckmansdorf.

Rostock | Wieder durchgängiger Busverkehr in der Hansestadt: Ab Montag, 25. Oktober, fährt die Buslinie 23 wieder durchgängig zwischen den Haltestellen Riekdahl und Hauptbahnhof Nord in Rostock. Für alle Fahrgäste entfällt damit das Umsteigen zwischen den Bussen in Brinckmansdorf, informierte die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Weiterlesen und hören: Linien...

