Rostock : Corona-Abstrichzentrum der Hanse Messe zieht Freitag um

Für den Umzug gibt es zwei Gründe.

Rostock | Ab Montag werden Corona-Abstriche nicht mehr in der Hanse Messe sonder in der Sporthalle Petrischanze gemacht, darüber informiert das Rostocker Gesundheitsamt am Dienstag. Deshalb sind Tests auf Corona am Freitag, 30. April nur noch vor 13 Uhr möglich. Ab Montag, den 3. Mai, nimmt dann das Abstrichzentrum ab 9 Uhr im Küterbruch 6 seine Arbeit auf. ...

