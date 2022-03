Rostocker Ex-Marine-Chef : Schönbach äußert sich erstmals ausführlich zu umstrittener Rede

Der nach nur wenigen Monaten als Marine-Inspekteur zurück getretene Kay-Achim Schönbach will „einige Dinge gerade rücken“ und äußert sich auch zu Russlands Krieg in der Ukraine.

Rostock | Der ehemalige Inspekteur der Marine, Kay-Achim Schönbach, meldet sich erstmals nach seinem Rückzug aus dem Amt wegen einer umstrittenen Rede in Indien ausführlich zu Wort. Er möchte aus „Selbstachtung“ „einige Dinge gerade rücken“, schreibt der Vizeadmiral a. D. auf dem beruflichen Netzwerk Linked In. In seinen Ausführungen bezieht er auch im aktuelle...

