Was tun bei Positivtest? : Rostocker Experte gibt Auskunft über richtige Verhaltensweise

Vor dem Treffen der Verwandten werden Tests empfohlen. Doch was ist zu tun, wenn das Ergebnis eine böse Überraschung birgt?

Rostock | Was tun, wenn es ernst wird? Wer über die Weihnachtstage ein positives Schnelltestergebnis erhält, sollte laut dem Leiter des Rostocker Gesundheitsamts, Markus Schwarz, einige Dinge beachten. FFP2-Maske aufsetzen und PCR-Abstrich machen lassen Grundsätzlich gelte es, in solch einem Fall eine FFP2-Maske aufzusetzen. Dies teilte er am Donnerstag m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.