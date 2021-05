Rostock : Gärtner erzürnt über illegale Müllkippe in Dalwitzhofer Weg

Seit zwei Jahren werde der Weg zur Kleingartenanlage zugemüllt. Auch Rattenbefall habe es bereits gegeben.

Rostock | Ist das Kunst oder kann das weg? Haufenweise liegen Fahrräder, Wäscheständer oder andere Haushaltsgegenstände am Wegesrand. Dazwischen ist eine geradezu liebevoll aufgestellte Sitzgruppe mit Kinderspielzeug zu sehen. Den Eindruck, den ein heruntergekommener Garagenkomplex am Dalwitzhofer Weg hinterlässt, irritiert. Doch für die benachbarten Gärtner is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.