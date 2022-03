Jahrestag von Fukushima : Rostocker Grüne demonstrieren auf dem Uniplatz gegen Atomkraft

Mit einer Aktion erinnert die Partei am Freitag an die Atomkatastrophe von Fukushima. Gleichzeitig fordern die Bündnisgrünen den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien.

Rostock | Mit einer Aktion auf dem Rostocker Universitätsplatz wollen die Rostocker Grünen gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland am Freitag an den Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 erinnern. Gleichzeitig warnt Nicole Peter, Sprecherin des Rostocker Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen, vor Bestrebungen, in ...

