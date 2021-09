Landtagswahlen 2021 : Rostocker Jugendliche diskutieren über Digitalisierung an Schulen

Einig waren sich einige Kandidaten für die Landtags- und Bundestagswahlen, dass es besser werden muss. Doch ist die Lösung einfach mehr Geld für die Bildung, ein digitaler Hausmeister oder ein Landesbeauftragter?

Rostock | Wann kommt WLAN endlich in alle Rostocker Schulen? Wie sieht der digitale Unterricht der Zukunft aus? Und warum greifen Veränderungen in der Bildungspolitik stets langsam? Am Sonnabend diskutierten auf einer vom Stadtschülerrat organisierten Veranstaltung Jugendliche und Elternvertreter mit Kandidaten für die Landtags- und Bundestagswahlen in der Volk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.