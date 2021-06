Kolumne am Dienstag : Freier Fall

Unsere Autorin kam auf die glorreiche Idee, in einem Urlaub den Nevis Bungee Jump zu buchen - der höchste in ganz Neuseeland.

Rostock | Nach dem Abitur stand eines für mich fest: Ich muss die Welt sehen. Einerseits hatte ich noch keinen rechten Plan, was ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn anfangen sollte, und andererseits meldete sich lautstark der kleine Abenteurer in mir. Ich suchte mir also den entferntesten Punkt auf dem Globus, packte meine sieben Sachen und flog in 36 Stunde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.