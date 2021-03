Rostock : Liwu machte bei Aktion „Kino leuchtet. Für Dich.“ mit

Die Betreiber wollen nicht vergessen werden, sie sind da und vorbereitet für den Tag X.

Rostock | Sonst in grau gehüllt, erstrahlte die Fassade der Frieda23 in der Friedrichstraße am Sonntagabend in Rot, Grün und Blau. Genau wie ihre kleine Schwester, das Metropol im Barnstorfer Weg. Das Leuchten ist ein Zeichen, um den Blick auf die seit vier Woche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.