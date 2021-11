Feuer in Rostock : Balkonbrand in der 10. Etage

Nach einem Feuer in der Ahlbecker Straße in Rostock geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus.

Rostock | Von schwerer Brandstiftung geht die Polizei bei einem Balkonbrand in der 10. Etage in der Ahlbecker Straße in Rostock aus. Am Montagabend wurden Polizei und Feuerwehr durch einen Brandmelder alarmiert. Das Feuer griff auch auf das Balkonfenster und umliegende Bereiche der Fassade über. Dennoch konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bri...

