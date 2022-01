Nach Attacken auf Frauen : Rostocker Polizei stellt mutmaßlichen Fahrradtäter

Mehrere Frauen wurden in den vergangenen Tagen von einem Fahrradfahrer mit einer Flüssigkeit attackiert. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst.

Rostock | Mehrere Tage schon lauerten Polizisten in Zivilkleidung dem frei umherlaufenden Radfahrer auf, der Frauen in 16 Fällen mit Flüssigkeit übergoss und in zwei Fällen mit einem Stock attackierte. Am frühen Freitagmorgen hatten die Beamten Erfolg. 33-jähriger Rostocker ist tatverdächtig Der Zivilstreife fiel ein 33-jähriger Mann auf, der erstem Ansch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.