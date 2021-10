Rostocker Rapper : Vauh veröffentlicht neue Single „Hollywood“ in wenigen Stunden

Das Werk entstand in Zusammenarbeit mit dem Rostocker Hip-Hopper Esco und wurde von Bosi-Musik produziert. Am 21. Oktober um 23.59 wird die Single erscheinen.

Rostock | Nicht mal mehr 48 Stunden soll es dauern. Dann wird der Rostocker Rapper seine neue Single namens Hollywood veröffentlichen. Das kündigte der Künstler am Montag auf seinem Instagram-Kanal an. Related content Das Cover ist bereits fertig und die Produktion, welche in Zusammenarbeit mit dem Rostocker Hip-Hopper Esco entstand, wird voraussichtlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.