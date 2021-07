Rostock : Recyclinghof Reutershagen bleibt am Freitag geschlossen

Alternativ können die anderen Abgabestellen der Hansestadt genutzt werden.

Rostock | Weil auf dem Gelände des Recyclinghofs in Reutershagen, Etkar-André-Straße 54, derzeit Baumpflegearbeiten vorbereitet beziehungsweise durchgeführt werden, können am Donnerstag, 15. Juli, ausschließlich Sperrmüll, Grünschnitt und Sonderabfälle aus Haushalten angeliefert werden. Am Freitag bleibt der Recyclinghof komplett geschlossen, teilte Steffen Böh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.