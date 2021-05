Nach Umbauarbeiten in Rostock : Recyclinghof in der Südstadt öffnet wieder

Wegen Bauarbeiten war der Hof seit September geschlossen.

Rostock | Die Arbeiten am Recyclinghof Südstadt stehen kurz vor ihrem Abschluss. Am Montag, 31. Mai, geht es wieder los. Der Recyclinghof an der Schwaaner Landstraße war seit September wegen umfangreichen Erneuerungen geschlossen. „Mit der Erneuerung und dem Ausbau des Recyclinghofes wird das Angebot an bürgerfreundlichen Lösungen zur Entsorgung von Abfällen...

