TikToker samy.splint geht viral : Rostocker Sanitäter Christian Manshen begeistert Millionen in den Sozialen Medien

Christian Manshen zeigt Freud und Leid im Leben eines Rettungsassistenten. Aber immer mit einer Prise Humor.

Rostock | Ein Sanitäter geht zur Tür. Er klopft an. Jedoch kommt keine Reaktion. Da fängt er plötzlich an zu singen: „Willst du einen Einsatz fahren mit der Sirene und mit mir..." und das zu einem bekannten Disney Song. Was folgt ist ein sehr emotionales Video, ge...

