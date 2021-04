Rostock : Stadtbibliothek bietet Click and Collect-Service

Während der Zeit des Lockdowns können sich Interessierte kostenlos verfügbare Medien aus dem Bestand bestellen und abholen.

Rostock | Auch die Stadtbibliothek in Rostock muss sich an die bestehenden Corona-Regeln halten und schließt ihre Türen. Jedoch bietet sie ab Montag, den 19. April, für Nutzer den bewährten Click and Collect-Service an. Darüber informiert das Rostocker Rathaus am Sonntag. Während der Zeit des Lockdowns und mindestens bis zum 11. Mai können sich Interessierte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.