Aktion Kauf eins mehr : Rostocker Tafel wird von jungen Unternehmern unterstützt

Die Wirtschaftsjunioren sammeln am Sonnabend, 11. Dezember, im Edeka Zöllick in der Innenstadt Lebensmittel. Denn Spenden für die Ausgabestellen werden dringend gebraucht.

Rostock | Konserven, Nudeln, Reis und andere Lebensmittel zusätzlich in den Einkaufswagen legen und dann Bedürftigen spenden, können Rostocker am Sonnabend im Edeka Zöllick in der Hermannstraße. „Kauf eins mehr“ heißt die Aktion der Wirtschaftsjunioren (WJ) Rostock. Die Wirtschaftsjunioren Rostock Von 10 bis 20 Uhr können Kunden Lebensmittel am Stand de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.