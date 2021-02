Führungswechsel : Er ist der neue Chef der Rostocker Wasserschutzpolizei

Silvio Wiegert (43) übernimmt das Amt von Stefan Büchner.

Rostock | Die Rostocker Wasserschutzpolizeiinspektion hat einen neuen Leiter: Silvio Wiegert. Der 43-Jährige ist am Donnerstag im Polizeizentrum Waldeck offiziell in sein Amt eingeführt. "Die Wasserschutzpolizeiinspektion in Rostock kann sich freuen, mit Silvi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.